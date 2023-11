“Ho rischiato di morire quattro volte | un cancro a 40 anni | poi un trombo al cervello su un aereo per Hong Kong…” | il racconto di Willy Pasini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) “Studiai Ginecologia, come il nonno, ma da ginecologo mi annoiavo e mi misi a studiare Psichiatria. Il mio primo paziente era un operaio psicotico di San Siro, innamorato della sua cavalla. Non sapevo che fare. Chiedo al primario e lui mi dice: dagli della biada, così vedrà che non è un cavallo. Il livello della Psichiatria in Italia era questo”: così, 85, intervistato da Candida Morvillo sul Corriere della Sera a proposito della sua formazione. Il popolare sessuologo ha fondato la Federazione Europea di Sessuologia, l’Associazione Italiana di Sessuologia e Psicologia Applicata, ha insegnato alla Sorbona di Parigi e a Ginevra, dove vive. Ilprosegue con la decisione di lavorare in Svizzera: “Qui arriviamo ai soldi e alla grinta ritrovata… La mia vita cambiò, perché affrontai una psicanalisi ...