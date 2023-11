International Code of Conduct for Organizations Developing Advanced AI Systems Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence WHITEPAPER Le strategie che ...

Hiroshima AI Process: che cosa dice l'accordo del G7 sull'intelligenza artificiale WIRED Italia

Hiroshima Process, i punti del G7 sull'intelligenza artificiale | Giornalettismo Giornalettismo

Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a Tgcom24 aggiungendo che "l'Italia ha individuato in Torino la sede per la fondazione per l'Ia che servirà a trasferire questa straordin ...Gli ultimi mesi di G7 guidato dal Giappone hanno portato alla stesura di un codice di condotta rinominato Hiroshima AI Process. Si tratta di undici punti – linee guida – fondamentali rivolti agli ...