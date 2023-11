Highlights Medvedev-Rublev 6-4 6-2 | Atp Finals Torino 2023 VIDEO

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ilcon glidi, match valido per la fase a gironi delle Nitto Atp. Ottimo inizio per il numero 3 del mondo, che vince e convince. Sconfitto il connazionale con il punteggio di 6-4 6-2 dopo 1h31? di gioco.si porta così in vetta al girone e fa un primo importante passo verso la qualificazione. Rimandato invece, propositivo nel primo set ma impalpabile nel secondo. SportFace.

Questa sera non prima delle 21 il derby russo trae Rublev. L'incontro è in diretta su

Live Daniil Medvedev - Andrey Rublev - ATP Finals: Punteggi ... Eurosport IT

Video Atp Vienna, Sinner-Medvedev 7-6, 4-6, 6-4: gli highlights La Gazzetta dello Sport

Get the latest Tennis updates on Eurosport. Catch Daniil Medvedev - Andrey Rublev live on 13/11/2023. Find scores, stats and comments in real time.Ricevi le ultime notizie di Tennis su Eurosport. Accedi al Daniil Medvedev - Andrey Rublev live su 13/11/2023. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.