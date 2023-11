Harry Styles si è tagliato i capelli a zero | storia di una chioma da rockstar

Leggi su amica

(Di lunedì 13 novembre 2023) Sin dai tempi degli One Direction,è stato un’icona fashion, capace di conquistare stuoli di fan semplicemente lasciando ondeggiare i suoiricci a ritmo di musica o mostrando i suoi numerosi tatuaggi. Merito di unanaturalmente mossa, che incarna il meglio dello stile rock britannico. Un po’ John Lennon, un po’ Mick Jagger e persino un po’ Bowie:ha sfoggiato innumerevoli look, giocando conlunghi e rock quanto con tagli corti e più rigorosi. Tutto ebbe inizio nel 2010, quando The X Factor consacrò gli One Direction a fenomeno musicale. L’allora giovanissimoStyle seguiva già le tendenze, sfoggiando ...