Hamas voleva scatenare conflitto regionale

(Di lunedì 13 novembre 2023) Non soltanto vittime e ostaggi. L'attacco didello scorso 7 ottobre puntava aun "più ampio e profondo". I dettagli rivelati in un articolo del Washington Post:infliggere un colpo di proporzioni storiche con conseguente massiccia risposta di Israele...

Le prove sono state indicate da decine di funzionari della sicurezza e dell'intelligence occidentale e del Medioriente, secondo i qualiinfliggere un colpo di proporzioni storiche con ...

Wp, Hamas voleva scatenare una guerra regionale - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Hamas, non solo Israele nel mirino: ecco il piano segreto dell'attacco sferrato il 7 ottobre Adnkronos

Secondo il Washington Post, che cita funzionari della sicurezza e dell'intelligence, i miliziani volevano arrivare fino in Cisgiordania ...In questa edizione: Raid Usa in Siria, colpiti siti legati a Iran, "7 ottobe, Hamas voleva la guerra", Ucraina, "Kiev bombardò il Nord Stream 2", La Lega contro lo sciopero, Serie A, vince l'Inter ...