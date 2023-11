‘HairStyle | The Talent Show’ | Rossano Ferretti | «Un’opportunità per tutta l’industria»

Leggi su funweek

(Di lunedì 13 novembre 2023) Annunciato nell’autunno 2022 con l’apertura dei casting, arriva ora sul piccolo schermo il primodedicato al mondo dell’hairstyling. A partire dal 16 novembre, infatti,e Rudy Mostarda sono alla guida di HairStyle, TheShow, in onda in prima serata su Real Time e in streaming su discovery+ e Rakuten TV. Prodotto da Shine Iberia (società di Banijay), il nuovo titolo mette alla prova dieci parrucchieri professionisti provenienti daItalia con l’obiettivo di diventare la nuova stella del settore. E quella italiana è solo una delle edizioni già pronte a debuttare a livello globale (HairStyle, TheShow è, infatti, ai ranghi di partenza anche in Spagna, Messico, Brasile, Stati Uniti), a dimostrazione di un interesse trasversale verso un settore ...