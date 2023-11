Guida senza patente | elevate sanzioni per oltre 10mila euro

Guida senza mani la sua Audi A1 grazie a questo speciale dispositivo Video ilgazzettino.it

Unione Valnure Valchero: 27 denunce nel 2023 per guida senza patente Libertà

Così all’ ingresso gli architetti hanno voluto riservare la giusta importanza, evidenziandolo con pareti verde acqua e attrezzandolo con armadiature a muro. Si tratta di uno snodo fondamentale, che ...Centinaia di persone, in maggioranza stranieri (prevalentemente egiziani, indiani e pakistani) circolano sulle strade senza aver mai superato l’esame teorico per ottenere la patente. Quella in loro po ...