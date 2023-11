Guerra Israele-Hamas ultime notizie Israele | Hamas ha perso il controllo di Gaza Manca il carburante | ospedali e azioni umanitarie a rischio

(Di lunedì 13 novembre 2023) Allarme per la situazione deglidi. L’Oms afferma che Al-Shifa “è rimasto senz’acqua per tre giorni e non funziona più”. L’Onu riferisce anche della morte di tre infermieri.intanto riferisce che le sue truppe di terra dispiegate acontinuano a trovare armi e strutture dei miliziani dentro scuole, moschee e case. L’alto rappresentante Borrell: ’l’Ue a 27 chiede pauseimmediate. E si affronti già lo scenario del dopo”. Rimpasto di governo a Londra, il premier conservatore Sunak ha formalizzato il siluramento della controversa ministra dell’ Interno. Suella Braverman, falco della destra Tory oltranzista. Sunak ha anche nominato David Cameron ministro degli Esteri

... una volta finita la, dovrebbe andare sotto il controllo delle Nazioni Unite, per il 33% dovrebbe essere consegnata ai palestinesi, solo per 13% dovrebbe essere controllata da. 4.

Onu: manca gasolio, in 48 ore stop azioni umanitarie a Gaza. LIVE Sky Tg24

Com’è cambiata la vita in Israele con l’inizio della guerra Il Post

Tuttavia, dietro le quinte, la Cina sta investendo ingenti somme di denaro per scatenare una guerra su vari fronti… di Rudam Azad ... Per una parte dell’opinione pubblica, poiché Israele è più forte, ...La guerra in Medioriente è esplosa dopo quasi due anni di Guerra ... solo per 13% dovrebbe essere controllata da Israele.