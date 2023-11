Guerra di Gaza | come affrontare il “dopo” in Medio Oriente | una proposta concreta

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 13 novembre 2023) Una forza di sicurezza affidata agli eserciti arabi per gestirel’operazione militare di Israele in corso. Per poter poi assicurare una fase di transizione che porti all’effettiva creazione di una nazione palestinese. E’ anche – e necessariamente – il tempo delle proposte per una pace in. Una l’ha messa sul piatto della discussione sul “” il professor Vittorio Emanuele Parsi, mentre continuano scontri a fuoco –i colpi di artiglieria di Hezbollah dal Libano – e spunti di trattative per un rallentamento delle operazioni di Tel Aviv. Soprattutto intorno agli ospedaliquello di Al Shifa: i medici parlano di una «situazione catastrofica, disperata», mentre Israele ritiene che Hamas abbia lì un quartier ...