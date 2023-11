Guardia giurata si toglie la vita sul balcone dei vicini | prima aveva sparato alla fidanzata | è gravissima

Leggi su free

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ha aperto il fuoco in un’abitazione contro la compagna e poi si è tolto la: cosa è accaduto e quali sono le condizioni della donna. Un uomo ha colpito con un’arma da fuoco la compagna di 35 anni per poi rivolgersi l’arma contro ersi la. Il tentato femminicidio e il suicidio è avvenuto a San Giorgio su Legnano (Milano). Sul posto carabinieri, un’ambulanza e anche un’eliambulanza giusta vista la gravità di quanto accaduto. Lo stabile in cui è avvenuta la tragedia di San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano:si suicida suldeidi casaSecondo le informazioni raccolte, l’uomo ha aperto il fuoco contro l’abitazione della città metropolitana di Milano, ferendo in modo grave la compagna. Successivamente ha rivolto l’arma ...