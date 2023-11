Grillo torni a fare il comico dopo aver peggiorato la politica italiana | non l' Italia

Leggi su panorama

(Di lunedì 13 novembre 2023) L’esibizione tronitruante di Beppenel salotto di Fabio Fazio rappresenta l’incarnazione di un partito allo sbando. Nella sua allegra follia, nel suo sconcertante non sense, ilgenovese ha voluto rivelarci i suoi patemi: “Non so più chi sono”, e certamente questa crisi di identità si riflette da anni sulla sua creatura, che non ha più nulla da dire, se non “superbonus” per tutti. Resta la performance artistica, che qua e là ha strappato un sorriso (quando ha raccontato per l’ennesima volta della sua gioventù con Donato Bilancia come suo vicino di casa), ma il dramma sta anche qui. Mentrespadroneggiava nello studio di Fazio, chiedendo al pubblico un referendum sul suo futuro professionale, non sapendo se insistere con lao tornare al cabaret, ecco in quel preciso ...