Grillo torna a fare il comico | e per la prima volta sembra politico

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 novembre 2023) “La politica… hai un’idea entri nell’istituzione e questa viene frammentata, ne resta il 10 per cento”. È lo stesso Beppela perfetta sintesi del suo percorso, quello di un ex, ex leader di movimento e agitatore di piazza, garante di un partitoe orato. Dopo 10 anni di assenza,ha fatto ieri sera il suo ritorno in televisione, da Fabio Fazio a Che tempo che fa (nella sua nuova casa, Nove), con la verve di sempre, l’ironia che, mostrando, nasconde e la serietà che, nascondendo, mostra. C’è la campanella, “se vado fuori tono mi suoni. Ho un abbassamento di voce quindi devo alzarla ma non è rabbia”. C’è la presunta ricerca di una nuova identità, “io sono qui per sapere chi sono e cosa pensate di ...