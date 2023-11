Grillo si prende la scena a ‘Che tempo che fa’ | quante rivelazioni

Leggi su notizie

(Di lunedì 13 novembre 2023) Bepperitorna in tv e lo fa ache fa’. Un appuntamento che porta il comico ligure a confessare diverse cose. Le sue parole sono destinate a fare rumore. E’ un Beppeche ritorna showman e lo fa durante la puntata odierna, domenica 12 novembre 2023, di Cheche fa. Il comico ligre affronta diversi argomenti e, come scritto dall’Adnkronos, fa anche una specie di mea culpa sulla sua avventura politica che non si è conclusa nel migliore dei modi. Beppesi ‘confessa’ da Fabio Fazio – Notizie.com – © Ansa“Io ho peggiorato l’Italia e non c’è battuta qui – ha detto– li ho criticati ed ora sono al governo. Comunque penso che questa maggioranza si staccherà da sola, non bisogna fare nulla. Le nostre idee, come per esempio il reddito, ...