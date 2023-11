Grillo fa bene solo a Fazio | gelo M5s e boom di ascolti per Nove

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 novembre 2023) L'ospitata dopo 10 anni di assenza dalla tv di Beppeè stata accolta dal silenzio del Movimento 5 Stelle e ha attirato feroci critiche sui social e non. A trarreficio dall'operazione sembra essereFabioche con Che tempo che fa ha incassato un altrodi telespettatori. Il ritorno di Lea su Rai1 vince infatti il prime time ma Fabiostabilisce un nuovo record d'ascolto sul. La prima puntata di Lea - I Nostri Figli su Rai1 ha ottenuto 3.040.000 spettatori e il 15.9% di share. Al secondo posto Terra Amara su Canale 5, con 2.507.000 spettatori e il 15.3% di share. Terzo posto per Che Tempo Che Fa sul, che stabilisce un nuovo record per la rete di Warner Discovery: 2.487.000 spettatori e il ...