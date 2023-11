Greta fa il comizio pro Palestina | la rivolta di un attivista climatico

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 13 novembre 2023)Thunberg ci ricasca. Da paladina delle battaglie climatiche al sostegno per lail passo era stato breve e stavolta è riuscita a fare pure di meglio: nel suo ultimo intervento ad Amsterdam,ha mescolato i due argomenti con la solita retorica catastrofista che la contraddistingue. A Gaza si combatte sul terreno e si muore sotto le bombe? E lei denuncia l’assenza di “giustizia climatica” nei “territori occupati” in. La cosa, ovviamente, c’entra come il cavolo a merenda. E infatti un uomo presente alla manifestazione, non appenaha tirato fuori la tiritera filo-palestinese, è salito sul palco per interromperla: “Sono venuto qui per parlare di ambiente – ha detto – non di politica”. La sicurezza l’ha poi prelevato, fatto scendere dal palchetto e allontanato mentre ...