Gratta e Vinci e SuperEnalotto | il bar baciato dalla dea bendata

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 13 novembre 2023), ecco il bar dove può succedere davvero di tutto. Se vi trovate in zona un salto fatelo, chissà… Può un bar in Italia vantarsi di essere quello più fortunato degli altri? A quanto pare è proprio possibile, visto che non è che capiti tutti i giorni di vincere una somma così importante alqualche mese dopo aver regalato la bellezza di oltre 4 milioni di euro a cinque giocatori che proprio lì avevano deciso di acquistare una quota del. Un biglietto fortunato del(AnsaFoto) – Ilveggente.itSì, è proprio successo questo all’interno del bar Pasticceria Dolce Forno di Montecassiano in proa di Macerata. Nel giorno in cui il ...