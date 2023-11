Grande successo per la visita guidata al Parlamento Europeo degli studenti del Liceo “Quercia”

Lo chiamò così Gianni Brera, che lo definì anche "il piùattaccante del mondo". Era, e resta,... E poi è". Poi il Messico. "Con Valcareggi sì che avevo un rapporto difficile. Fui ...

Grande successo a Nuoro per Cortes apertas-Autunno in Barbagia 2023 RaiNews

Nuoro, grande successo per Mastros e galanias: visitatori da tutta l'isola La Nuova Sardegna

“Un grande successo – ha aggiunto il direttore della stessa Azienda speciale, Victor Casulli – che ci riempie di orgoglio e soddisfazione – si apprende dalla nota stampa. In questo periodo di ...Jacopo Veneziani ha pubblicato un libro, per Feltrinelli, in cui racconta, accompagnandosi con tanti artisti, in che modo la Parigi di inizio 900 fu ...