“Grande Fratello” | scoppia la lite tra Paolo e Massimiliano | il motivo

Stasera andrà in onda una nuova puntata del. E in base alle anticipazioni gli spettatori a casa non si annoieranno di certo. A proposito del reality dell'ammiraglia Mediaset si segnala che sul portale TvBlog.it ha riportato un'...

Grande Fratello, Perla Vatiero nella Casa: la reazione di Greta Rossetti Isa e Chia

Premio italiano per la Comunicazione Costruttiva, le paure del nuovo Grande fratello dell’Intelligenza Artificiale e la necessità di un intervento delle istituzioni C’era una volta il Grande Fratello ...Al Grande Fratello nulla è come sembra, infatti nelle ultime ore l’attenzione si sarebbe catalizzata su un episodio che vedrebbe come protagonista Anita Olivieri. Come hanno fatto notare sui social, ...