Grande Fratello | la ex di Letizia | “non ha avuto la vita tragica che racconta | sta prendendo tutti per il c**o”

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 13 novembre 2023), la ex compagna di, dopo le parole della gieffina, ha volutore la sua versione dei fatti, parlando di alcuni episodi violenti ma anche parlando di lei come una “manipolatrice” Mentrecontinua il suo percorso nella casa del, Nicole Conte, sua ex compagna, si è scagliata contro di lei che a suo dire starebbendo delle menzogne al. Nelle scorse oreha pianto parlando della sua ex e ha detto di volerle anche chiedere scusa. La gieffina la scorsa diretta aveva detto a proposito di questa sua relazione che era finita per non dispiacere suo padre. Ma Nicoleun’altra versione di come sono andate ...