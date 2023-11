Grande Fratello Anticipazioni | nuovo ingresso | liti e importante eliminazione

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 13 novembre 2023)della puntata che andrà in onda questa sera in prime time su Canale 5. Alfonso Signorini è pronto alla conduzione di una nuova scoppiettante ed entusiasmante puntata del reality. Per l’occasione sarà come di consueto, accompagnato dall’opinionista unica Cesara Buonamici e da Rebecca Staffelli che si occuperà della parte social. Si partirà L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, prima puntata, un concorrente non entrerà più18 settembre, ecco cosa aspettarsi questa sera, prima ...