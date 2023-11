Grande Fratello al sabato e rimpiazza Maria De Filippi? La mossa Mediaset

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 13 novembre 2023) I cambiamenti in termini di palinsesto in casa, ormai, sono sempre più frequenti. In queste ore, stando a quanto emerso da TvBlog, pare che l'azienda del Biscione stia valutando di collocare la seconda diretta della settimana delalsera. Tu Si Que Vales si accinge a chiudere i battenti eDepotrebbe essere sostituita proprio da Alfonso Signorini. Ricordiamo che il GF sta già subendo delle modifiche importanti per quanto riguarda i giorni di messa in onda. Questa settimana, ad esempio, ci sarà una puntata stasera, lunedì 13 novembre, e un'altra mercoledì 15 novembre (invece che giovedì 16 in quanto andrà in onda Io Canto). Le modifiche, però, potrebbero non essere finite qua. Nuovi cambi di palinsesto Canale 5:...