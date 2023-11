Grande Fratello 2023 | anticipazioni 13 novembre | chi rischia l’eliminazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 novembre 2023)13. La puntata scorsa non c’è stato alcun eliminato: stasera la resa dei conti. Le nominations., ledi puntata del 13sono piuttosto importanti. Particolare risonanza a questo appuntamento non la fornisce soltanto lo Share delle ultime puntate, sempre piuttosto importante (rispetto alla media stagionale), ma anche il tipo di situazione che si sta definendo all’interno della casa più spiata di Cinecittà. Gli studios sono alle prese con nuove dinamiche interne alla struttura che faranno la differenza in sede di nomination. Obbligo catene a bordonel Lazio: ecco l’elenco completo delle ...