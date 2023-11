Gran Sasso Tech e SegreDifesa | l’accordo per l’innovazione tecnologica

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 novembre 2023) Una partnership per l’evoluzione delle nuove tecnologie, da quelle spaziali all’intelligenza artificiale, con il contributo della ricerca, dell’industria e della Difesa. È questo il cuore deldi collaborazione siglato a Roma dalla Fondazione(Gst), joint venture tra ilScience institute e Thales Alenia Space, e il Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti. Un’intesa volta a promuovere attività scientifiche congiunte per contribuire allo sviluppo tecnologico e scientifico in tutti i settori.La collaborazione si concentrerà, in particolare, su programmi di ricerca, didattica e formazione nei settori delle tecnologie spaziali, dei semiconduttori e dei software, e dell’intelligenza artificiale. A formalizzare ...