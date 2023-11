Gran Bretagna | rimpasto di governo | Cameron nuovo ministro degli Esteri | Cleverly all' Interno

A differenza della, la cui ex premier Liz Truss con i suoi tagli fiscali non finanziati ha innescato un duro contraccolpo del mercato nel 2022, l'Italia non ha messo così in pericolo ...

Gran Bretagna, viaggio nella terra (un tempo) più ambita dagli infermieri italiani per stipendi e… Il Fatto Quotidiano

Gran Bretagna, Sunak cambia tutto: via il ministro anti migranti. E rispunta David Cameron ilGiornale.it

Il premier britannico Rishi Sunak ha licenziato Suella Braverman lunedì 13 novembre, nell'ambito del più ampio rimpasto di governo.La ministra sollevata dall'incarico per un articolo nel quale criticava la gestione di una marcia filo-palestinese da parte della polizia inglese ...