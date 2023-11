GP Malesia | Jorge Martin | “Qatar e Valencia piste per recuperare”

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il grande deluso dalla gara lunga del gran premio della. Una gara complicata per lui, in cui non è riuscito ad impensierire i tre davanti, conducendo un po’ una corsa quasi contro se stesso. Situazione che lo ha costretto a veder alimentato il vantaggio di Bagnaia, arrivato terzo, nei suoi confronti, seppure di un solo punto. Lo spagnolo però non demorde quando mancano appena due gran premi al termine della stagione e punta al recupero. Così al termine della corsa è intervenuto ai microfoni della stampa presente e ha ribadito le sue intenzioni. GP: “Abbiamo perso un punto alla fine del weekend, non è tanto” Crediti foto: Pagina Facebook del pilotaLe parole del pilota della Ducati Pramac al termine del gran premio di Sepang riprese da ...

Le parole del pilota della Ducati Pramac al termine del gran premio di Sepang riprese da

