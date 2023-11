GP Malesia | Francesco Bagnaia | “Andiamo via con un punto in più”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 novembre 2023)ha tracciato la via al gran premio dellae ora dovrà ‘solo’ difendere il vantaggio fin qui guadagnato ai danni del rivale per il titolo Martin. Il pilota italiano si è preso di forza un importante terzo posto e ha allungato di un, a +14, il distacco nei confronti dello spagnolo. Come ha poi rivelato nelle interviste post gara, l’obiettivo era proprio quello, ovvero finire davanti a Martin per poi provare a gestire negli ultimi due appuntamenti ed evitare dunque un riavvicinamento. GP: “Bisogna essere contenti” Crediti foto: pagina ufficiale del pilota FacebookLe parole di Pecco al termine della gara di Sepang riprese da motorsport: “E’ stata una bella gara. Dura, ma bella. Sapevamo che Alex avrebbe ...