Golf | Rory McIlroy chiude l’anno come n°1 d’Europa | è la quinta volta in carriera

(Di lunedì 13 novembre 2023)è per il secondo anno consecutivo e il quinto nel corso della suail numero 1 deleuropeo. La certezza arriva ancor prima di disputare il DP World Tour Championship, ultimo atto 2023 del massimo circuito continentale in programma dal 16 al 19 novembre negli Emirati Arabi Uniti. Ilista nordirlandese è infatti già certo di aver vinto la classifica “Race to Dubai” con 2083 punti di vantaggio su Jon Rahm che sono abbastanza, considerato che l’ultimo torneo ne assegna soltanto 2000. “Vincere per lala Race to Dubai rappresenta un grande onore. La soddisfazione arriva in un anno fantastico che ha raggiunto il suo culmine con il trionfo a Roma in Ryder Cup. Ma ho ancora molta strada da percorrere, sogno nuovi traguardi”, la ...

Jon Rahm non aderirà alla prima stagione della TGL, la nuova lega difondata da Tiger Woods eMcIlroy. 'Sono davvero triste nel dover dare questa notizia. Se da un lato continuo a pensare si tratti di una grande opportunità, dall'altro devo riconoscere che il ...

Manchester United: Rory McIlroy vuole acquistare una quota del club Sky Sport

Rory McIlroy calls rival a 'd***', shares Tiger Woods text after Ryder ... Fox Sports

Northern Irishman reveals he was overcome by ‘complete rage’ during car park dust-up after Americans’ antics as he tried to putt final hole ...Villegas posted a nerveless final round 65 to edge out Sweden’s Alex Noren by two shots at Port Royal Golf Course. The 41-year-old’s emotional win was the first since the death of his 22-month-old ...