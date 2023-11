Gli studenti “più gentili” di Casoria premiati dal sindaco Raffaele Bene

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il primo cittadino diagli: “Le loro testimonianze sono di insegnamento per noi adulti”. In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza l’Amministrazione Comunale guidata daha premiato, nella mattinata di lunedì 13, nell’aula consiliare, i bambini che si sono distinti con gesti di altruismo e gentilezza, comprensione verso i compagni, atteggiamenti amorevoli in famiglia, attenzione verso gli animali e verso l’ambiente. E’ stato scelto un solo studente per ogni singolo istituto aderente: i prescelti sono statidal, dall’assessore alla Gentilezza Roberta Giova e dall’assessore all’Istruzione Vincenzo Russo. Hanno ricevuto l’attestato con la coccarda e il ...