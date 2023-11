Gli obiettivi della Roma di Mourinho | dal 4° posto alla vittoria dell’Europa League

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 13 novembre 2023) La squadra allenata da Josèè andata molto vicina all’obiettivo lo scorso anno e farà di tutto per rimediare al nefasto epilogo del 31 maggio 2023 al cospetto del Siviglia: in quell’occasione, dopo l’1-1 nei 90 minuti regolamentari (gol di Dybala e autorete di Mancini), i giallorossi furono sopraffatti per 4-1 ai calci di L'articolo