Gli israeliani svuotano gli ospedali di Gaza City e puntano ai tunnel di Hamas

Si tratta di una strategia a "medio - lungo termine" per costruire la pace trae i palestinesi "in accordo" con la regione. Il piano prevede "tre sì e tre no". "No all'espulsione dei ...

RID Rivista Italiana Difesa - A Gaza gli Israeliani stringono la morsa ... RID

La battaglia degli ospedali, civili in trappola. Razzi di Hezbollah dal Libano - Gallant: "Hamas ha perso il controllo di Gaza" - Gallant: "Hamas ha perso il controllo di Gaza" RaiNews

Brodetz ha anche detto che, se gli ostaggi sono ancora vivi, il governo dovrebbe impegnarsi immediatamente a cercare un accordo per il cessate il fuoco e riportare a casa i prigionieri. L'approccio ...Nella valigia di Josep Borrell, pronto a partire per il suo tour in Medio Oriente, c’è l’embrione di un piano europeo per il futuro della Palestina. L’Alto rappresentante per la Politica Estera dell’U ...