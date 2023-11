Gli agenti minacciano la Fifa | «Siamo pronti ad azioni legali»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 novembre 2023) La posizione dei procuratori sportivi contro il nuovo regolamento introdotto dalla. Tutti i dettagli in merito L’Associazione Europea deglisportivi ha minacciato latramite un comunicato. COMUNICATO – «L’Associazione Europea deglisportivi è pronta ad avanzarecoordinate contro il FFAR per trovare una soluzione normativa che rispetti il ruolo dell’agente calcistico e tenga conto dell’intero sistema a livello mondiale. L’attuale panorama normativo internazionale è nel caos e richiede un nuovo modus operandi che tenga veramente conto della situazione deglistanchi di persone che cercano di regolamentare il nostro settore senza un adeguato coinvolgimento deglistessi. Non ...