Givova Scafati | grande vittoria contro i campioni in carica di Milano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Sempre avanti nel punteggio, mai seriamente in difficoltà nel corso dell'intera gara, lasi è resa protagonista di una gara impeccabiled'Italia della EA7 Emporio ...

Sempre avanti nel punteggio, mai seriamente in difficoltà nel corso dell'intera gara, lasi è resa protagonista di una gara impeccabile contro i campioni d'Italia della EA7 Emporio Armani Milano, battuta 62 - 52 in una Beta Ricambi Arena PalaMangano gremita in ogni ordine ...

Chiusa la settima giornata. L’Olimpia Milano è ottava in classifica RealOlimpiaMilano

Sempre avanti nel punteggio, mai seriamente in difficoltà nel corso dell’intera gara, la Givova Scafati si è resa protagonista di una gara impeccabile contro i campioni d’Italia della EA7 Emporio Arma ...Sempre avanti nel punteggio, mai seriamente in difficoltà nel corso dell’intera gara, la Givova Scafati si è resa protagonista di una gara impeccabile contr ...