Giunta | ok alla sostituzione di diversi tratti della rete idrica cittadina

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLacomunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato la delibera di nulla ostaGesesa per la realizzazione di un intervento didi alcuninel territorio cittadino. “Dall’osservazione storica delle perdite – afferma l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello illustrando il provvedimento – Gesesa ha individuatodi condotta deteriorate che ora saranno sostituite. L’intervento interesserà le seguenti strade: contrada Coluonni, via Nenni, via Fontanelle, Macchiarotonda, Sant’Angelo a Piesco, via Guidi, via Meomartini, contrada Torre Pino, Torre Alfieri, via Cupa Santa Lucia, via Cupa del Gesù, via Avellino, via San Vito e via Vecchia Roma Olivola. ...