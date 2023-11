Giulia e Filippo | ex fidanzati 22enni scomparsi | proseguono le ricerche

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 13 novembre 2023) nel Veneziano e in tutto il Nord Est del Paese È da sabato 11 novembre che non si hanno più notizie dei due exdi 22 anni,Cecchettin di Vigonovo (Venezia) eTuretta di Torreglia (Padova). In campo ci sono i carabinieri insieme ai reparti speciali, unità cinofile e cani molecolari. I due giovani, che si erano lasciati da qualche mese, esattamente ad agosto scorso, sono usciti insieme sabato scorso e sono stati visti l’ultima volta in un centro commerciale di Marghera. Per leè stato attivato il piano per le persone scomparse. I carabinieri si stanno concentrando non solo nella provincia di Venezia ma anche in tutto il Nord-est, e le indagini si stanno concentrando sulla ricostruzione degli spostamenti dei due giovani. URGENTE 12.11-22:30 cerchiamo ragazza (22 anni) e ragazzo (22 ...