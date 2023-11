Giugliano piange Lello Sequino | addio allo storico dipendente comunale

(Di lunedì 13 novembre 2023). È venuto a mancare nel pomeriggio di oggi, 13 novembre, aRaffaele. Conosciuto da tutti comeaveva 74 anni ed era padre del consigliereLuigi.è stato per ben 42 anni in servizio al Comune diall’ufficio Stato civile. Una vita, la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

GIUGLIANO: abbraccio dei carabinieri salva uomo da morte certa ... TERRANOSTRA | NEWS

Giugliano, uomo minaccia il suicidio dal tetto del Municipio: salvato dai carabinieri in extremis ilmattino.it

Campania in festa con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, in regione sono state centrate quattro vincite: a Napoli e Cava de’ Tirreni, messi a segno due terni secchi da 22.500 eur ...