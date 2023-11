Giubileo – La Segnalini | “Al via i lavori notturni per la riqualificazione di Viale Trastevere” Ecco i mezzi pubblici

Leggi su italiasera

(Di lunedì 13 novembre 2023) Partono questa sera (13 novembre) in orario notturno idi, molto ammalorato e causa di disagi per gli utenti stradali. Si inizia dalla tratta da piazza Flavio Biondo (stazione) in direzione piazza Ippolito Nievo e al termine si procederà nell’altra direzione. Le lavorazioni riguardano il rifacimento della piattaforma stradale (circa 1 km) fino a 10 centimetri di profondità e della segnaletica orizzontale, la pulizia delle caditoie e il ripristino dei cigli ammalorati. Il cantiere si svolgerà dalle 21 alle 6 del mattino e prevede il restringimento della carreggiata. Sono programmate alcune deviazioni di traffico, opportunamente segnalate lungo il tragitto. Il progetto didurerà circa un mese, anche considerando le ...