Giornata Mondiale della Gentilezza | come portarla nella nostra vita per migliorarla

Leggi su iodonna

(Di lunedì 13 novembre 2023) “Laè gratis”. Quante volte lo abbiamo sentito dire? E innesca inoltre un circolo virtuoso che fa bene non solo a chi la riceve ma anche a chi la “usa”. Eppure, se è così ricca di benefici, perché è una caratteristica che hanno solo poche persone? In occasioneche ricorre il 13 novembre, abbiamo chiesto alla Dottoressa MariCozzolino, Psicoterapeuta e Sessuologa clinica, i consigli per aggiungere questa virtù alla. ...