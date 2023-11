' E Sandroha aggiunto: ' Quella del 2018 è stata per me l'estate del disonore, perché per ... Notevole il cast includente Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Silvia D'Amico,...

Giorgio Veronesi: “Papà ucciso a martellate, per lo Stato la sua morte vale solo 50 mila euro” La Repubblica

Da Vodafone la rete 5G per il monitoraggio degli impianti Snam Il Sole 24 ORE

I legali della famiglia dell’orefice assassinato a colpi di martello: "Italia fanalino di coda per i rimborsi, tutelare le vittime di omicidio" .«Cercherò di capire se ho la forza di andare avanti. Da un lato, se potessi mettermi tutto alle spalle sarei più contento. Poi però penso a chi ha subito violenze come la mia. Penso ai benzinai o ai t ...