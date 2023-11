Gioielliere Giovanni Veronesi ucciso a Milano nel 2013 | al figlio 50mila euro di risarcimento dopo 10 anni | i legali | Cifra irrisoria | facciamo ricorso

(Di lunedì 13 novembre 2023)dieciè arrivata la decisione del giudice civile di Roma sulall'omicidio del, 73ennedurante una rapina. A far discutere è lache il la Presidenza del Consiglio dovrà versare al, ossia. Per idella

É indignato Giorgio Veronesi, il figlio delVeronesi, ucciso nel corso di una rapina il 21 marzo del 2013 nel suo negozio in via dell'Orso, nel centralissimo quartiere di Brera a ...

Al figlio del gioielliere Veronesi ucciso 50mila euro dopo 10 anni: lo Stato dovrebbe dare molto più ... Il Sole 24 ORE

Gioielliere ucciso a Milano nel 2013, al figlio di Giovanni Veronesi risarcimento da 50mila euro: "Irrisorio" Virgilio Notizie

La guerra tra Israele e le forze di Hamas in Palestina si configura sempre più come un conflitto allargato che coinvolge diverse aree del Medio Oriente con un conseguente ...Risarcito per l'omicidio del papà con 50mila euro. Dopo 10 anni, il figlio di Giovanni Veronesi, il gioielliere ucciso a Milano nel 2013, ha ottenuto un indennizzo ...