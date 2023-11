Gina Lollobrigida | l' ex factotum Andrea Piazzolla condannato a 3 anni per circonvenzione di incapace

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il giudice monocratico di Roma haa tre, l'ex collaboratore diaccusato didiper avere sottratto beni al patrimonio dell'attrice tra il 2013 e il 2018. Per l'imputato la Procura di Roma aveva chiesto una condanna a 7...

L'ex collaboratore accusato di avere sottratto beni all'attrice

“Approfittò di Gina Lollobrigida per appropriarsi dei suoi beni”, Andrea Piazzolla condannato a tre anni per ... Repubblica Roma

Andrea Piazzolla condannato a 3 anni, l'ex factotum di Gina Lollobrigida: «Sono stato l'unico ad essersi preso ilmessaggero.it

Il giudice monocratico di Roma ha condannato a 3 anni, Andrea Piazzolla, l'ex collaboratore di Gina Lollobrigida accusato di circonvenzione di incapace per avere sottratto beni al patrimonio ...«È comunque un dolore, ma la sentenza fa giustizia. La verità è che però non si doveva proprio arrivare a questo. Si tratta di una vicenda amara che non ...