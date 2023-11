Gina Lollobrigida | la sentenza su Andrea Piazzolla | condannato a 3 anni per circonvenzione di incapace

(Di lunedì 13 novembre 2023)è statoa treperdi. Questa lasul factotum di, per cui l'accusa sostiene abbia "approfittato della donna per appropriarsi dei suoi beni". Il processo questa mattina presso il tribunale monocratico di Roma.Lol

Il commento dell'amico: 'Non credo si possa parlare di vittoria' 'Sono stato testimone negli ultimi anni di vita diquanta stima e affetto aveva per Andrea Piazzolla. Prendo atto ...

“Approfittò di Gina Lollobrigida per appropriarsi dei suoi beni”. Andrea Piazzolla condannato a tre anni per … Repubblica Roma

Andrea Piazzolla condannato a 3 anni, l'ex factotum di Gina Lollobrigida: «Sono stato l'unico ad essersi preso ilmessaggero.it

Il giudice monocratico di Roma ha condannato a 3 anni, Andrea Piazzolla, l'ex collaboratore di Gina Lollobrigida accusato di circonvenzione di incapace per avere sottratto beni al patrimonio ...«È comunque un dolore, ma la sentenza fa giustizia. La verità è che però non si doveva proprio arrivare a questo. Si tratta di una vicenda amara che non ...