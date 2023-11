Gianni Sperti in analisi dopo una delusione d’amore Tina | “Gemma cerca solo sess0”

Nella scorsa puntata di Verissimo , Tina Cipollari e, i due noti opinionisti di Uomini e Donne, si sono raccontati nel salotto di Silvia Toffanin. 20 anni di amicizia durante i quali, oltre al rapporto lavorativo, i due hanno sviluppato un ...

Gianni Sperti si racconta a Verissimo: la rottura con Paola Barale, la carriera da ballerino e il nuovo amore ilmessaggero.it

Gianni Sperti parla del bacio con Roberta Di Padua: "È stato vero" Mediaset Infinity

Flavio Insinna a stento trattiene le lacrime per quello che gli hanno combinato, nemmeno lui ci può credere. Un affronto troppo grossa. Flavio Insinna è uno dei volti più amati della TV italiana. Lo c ...Tina Cipollari e Gianni Sperti saranno protagonisti di un altro programma. Ecco dove e quando li vedremo in TV insieme. Ormai è ufficiale, Tina Cipollari e Gianni Sperti fanno coppia fissa, almeno tel ...