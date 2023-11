Gianluca Benincasa | dichiarazioni compromettenti su Antonella

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 13 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Grande Fratellosi prende la sua rivincita suFiordelisi: successo senza confine per il suo libro. Le sue paroleSENZA PIETA’: L’EX DISI PRENDE LA SUA RIVINCITA SULLA FIORDELISI- Ospite in un evento molto prestigioso,ha presentato il suo libro “Le corna di una vittima“, tornando a parlare della sua ex fidanzata,Fiordelisi. L’imprenditore campano continua a ottenere ...