Giampiero Mughini si confronta su “I rompicazzi del Novecento” con Beatrice | “so quel che dico”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 13 novembre 2023) Durante il pranzo nel primo pomeriggio, a tavola,Luzzi hanno parlato del libro del giornalista Questa sera perIl Grande Fratello ha preparato delle sorprese. La scorsa puntata il giornalista dietro domanda del conduttore Alfonso Signorini ha parlato del rapporto che aveva con suo padre. L’occasione è stato uno sfogo avuto nella casa in cuisi è aperto con Rosy e Angelica, parlando appunto del padre. Da lì poi Signorini gli ha fatto una serie di domande chiamandolo in disparte dagli altri concorrenti e facendo scoprire un suo lato diverso.è autore di molti libri ed è stato proprio uno dei suoi lavori oggetto di discussione oggi a pranzo con. I due commentavano un titolo non ...