Giallo in Provincia di Latina | trovato il cadavere di un 30enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 novembre 2023) Stamattina a Sermoneta, in via dormigliosa, il personale dell’Arma della stazione locale e della sezione operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, unitamente al personale sanitario del 118, è intervenuto per una persona straniera deceduta, dell’età apparente di circa 30 anni. Il luogo dove è stato rinvenuto ilè stato isolato da parte dei militari. Attività d’indagine in corso da parte dei carabinieri della stazione di Sermoneta e della sezione operativa del reparto territoriale Carabinieri di Aprilia che procedono. su Il Corriere della Città.