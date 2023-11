Ghiacciai | quelli in Ticino in 5 anni potrebbero sparire

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 13 novembre 2023) Dopo la febbre estiva che ha toccato temperature fuori dalla norma, la situazione per isvizzeri del, al confine con la penisola, è davvero preoccupante. Il disperato allarme arriva direttamente dal Dipartimento per il territorio di Bellinzona che ha stimato come idelsi estingueranno tra 5 o al massimo 10. A far presagire L'articolo proviene da Il Difforme.