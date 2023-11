Gf Party 13 novembre | ospiti e anticipazioni

(Di lunedì 13 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneGF, puntata del 132023: ecco gli spoiler! Chi saranno glidi Annie Mazzola e Andrea Dianetti su Infinity GF: GLIDEL 132023- Manca sempre meno alla diciannovesima attesissima puntata del GF, format di Mediaset Infinity condotto magistralmente da Annie Mazzola e Andrea Dianetti, che vi aspetta a partire dalle venti e trenta. Nuovi, pronti a raccontarsi e a commentare le dinamiche che hanno ...

Re Carlo , un'icona di stile. Il sovrano compie 75 anni il 14ma per quanto riguarda il look, è come se ne avesse 30 visto che i vestiti che indossa sono ... ala St. James Palace per ...

Dal 15 al 17 novembre Swap Party ad Orientamenti ... Stelle nello Sport

L'8 novembre Ri-Party-Amo dal futuro, ultimo workshop alla Bicocca Eco dalle Città

Domenica 12 novembre, alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming ... Brad Pitt e Diego Calva. Nel corso di un party scatenato si incontrano l’aspirante attrice Nellie e il messicano Manny, che ...ENTRAinGIOCO ai nastri di partenza. A Milano il 18 e 19 novembre andrà in scena la festa dei board game presso il Superstudio Maxi di di Via Moncucco, 35, organizzata dal Salone Internazionale del Gio ...