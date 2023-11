(Di lunedì 13 novembre 2023)Brunetti ormai è da qualche settimana ufficialmente un concorrente del GF. All’interno del reality il giovane ha dovuto far chiarezza sui sentimenti nei confronti della sua fidanzata, ma nel frattempo ad attenderlo c’era anche lo spettro dell’ex. Ecco cosa si sono dettinell’ultimo confronto e come ha reagito la Vatiero. Arriva finalmente l’atteso confronto traRossetti eBrunetti. La coppia si è confrontata ed è finalmente giunta a un punto d’incontro l’uno nei confronti dell’altro. Tra i commenti del web, non è passato però inosservato quello diVatiero. L’ex fidanzata del gieffino si è ufficialmente tirata fuori dal presunto triangolo amoroso. Ecco le sue parole. Ladidi ...

L'Ischia Calcio di Enrico Buonocore riprende due volte la Romana grazie alladi Giacomarro e ... Laischitana è tutta sui piedi di Damiano, attento Antolini. Al 35' deviazione di Baldassi ...

GF: la reazione di Perla all'incontro tra Greta e Mirko - Dettagli sulle ... Tendenzediviaggio

Reazione di Greta all'ingresso di Perla al GF come concorrente Biccy

Protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, Mirko e Perla oggi ex, hanno un tatuaggio in comune: ecco cosa significa ...Doppia rimonta dell'Ischia che non si abbatte alle reti della Romana. Buonocore strappa un punto in trasferta con i guizzi di Giacomarro e Quirino ...