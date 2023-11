GF | Beatrice Luzzi invaghita di un coinquilino? Garibaldi spiazza tutti

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ogni occasione è buona per parlar male diall'interno della casa del Grande Fratello. Erano un po' di giorni che la donna non generava particolare sgomento, sta di fatto che è stata scelta anche come preferita dai coinquilini in più occasioni, diventando immune alle nomination. In queste ore, però, l'attrice è tornata ad essere l'oggetto delle discussioni di alcuni suoi compagni d'avventura. In particolar modo, Giuseppe, durante una chiacchierata privata con Paolo Masella, ha fatto delle pesanti insinuazioni sulla donna. Come se non bastasse, poi, nella notte anche Anita Olivieri si è scagliata contro la coinquilina, e Giuseppe era presente. Il comportamento che stanno assumendo alcuni concorrenti del reality show di Canale 5 sta indignando molto il pubblico da casa. Le insinuazioni di Giuseppe ...