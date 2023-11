Gentile Gualtieri | ecco perché non pagherò la tassa sui rifiuti che mi ha mandato

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 13 novembre 2023)sindaco, mi accingo a scriverle questa missiva dal nord, ripromettendomi di non eccedere in punti e virgola e moria delle vacche, onde porle un problema filosofico che attiene all’economia politica e ai bilanci delle città. Poiché il mondo è pieno di gente malfidata, sarà meglio dica subito che io e lei, l’ultima volta in cui ci siamo incontrati, ci davamo del tu. Certo, era molto tempo fa: eravamo ragazzi di belle speranze. Poi io sono passata da giovane cialtrona a cialtrona senile, e lei si è sacrificato a fare il lavoro più ingrato del mondo: il sindaco di Roma. Per rimarcare l’ufficialità di questa lettera aperta e il fatto ch’essa sia indirizzata al ruolo che lei ricopre e non a lei come già giovanotto che mi capitò di conoscere quando c’era la lira, le darò del lei. Giuro che non è un modo per prendere le distanze dai romani, ...